DEVA Partili Tuna’nın Oğuzhan Asiltürk paylaşımı tepki çekti

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünden sonra sosyal medyada paylaşım yapan DEVA Partili İbrahim Tuna, parti tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk, dün son yolculuğuna uğurlandı. Asiltürk'ün vefatı üzerine merhumun soyu nedeniyle yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. DEVA Partisi yönetiminde olan İbrahim Tuna, Asiltürk'ün Ermeni kökenli olması nedeniyle paylaşım yaptı.

"İyi ki ölüm var. Yoksa bazıları hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Umarım Ermeni Mezarlığında boş yer vardır." gibi ifadelerin kullandığı paylaşım, sosyal medyada tartışma yarattı.

Öte yandan İbrahim Tuna'nın daha sonra sosyal medya hesabını gizlediği ve 'Buradaki yazılanlar şahsımı bağlar' notunu düştüğü görüldü.

Paylaşımından sonra DEVA Partisi İbrahim Tuna'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada "Merhum Saadet Partisi YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk hakkında kabul edilemez ifadeler içeren bir tweet attığı tespit edilen Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tuna, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.