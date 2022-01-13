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DEVA Partili İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı.

10 Dakika Önce
2022-01-13 15:11:57
DEVA Partili İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.

Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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