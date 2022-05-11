DEVA'lı Gürcan casusluktan yargılanıyordu, tahliye edildi

DEVA Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan’ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı casusluk davasında tahliye kararı verildi.

"Casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürcan, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçundan 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu belirtiliyor.

Hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Gürcan, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi.

Metin Gürcan'ın, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi isteniyor.