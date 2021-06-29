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Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler neden öldürüldü?

Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler neden öldürüldü? Tiktok fenomeni Destina Masal Güler uğradıüı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra Destina Masal Güler'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Destin Masal Güler tiktok fenomeni olarak tanınıyordu. Ankara'da yaşayan Destina Masal Güler, erkek arkadaşı ile uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

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29.06.2021 08:32:34
Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler neden öldürüldü?

Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler neden öldürüldü? Tiktok fenomeni Destina Masal Güler uğradıüı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra Destina Masal Güler'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Destin Masal Güler tiktok fenomeni olarak tanınıyordu. Ankara'da yaşayan Destina Masal Güler, erkek arkadaşı ile uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta çektiği videolar ile tanınan Destina Masal Güler uğadığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Destina Masal Güler'i tanıyanlar olay karşısında şok geçirdi. Tanımayanlar ise Destina Masal Güler'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler nereli kaç yaşındaydı...

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR?

Destina Masal Güler Ankara'da yaşıyordu. Destina Masal Güler sosyal medya platformu tiktok fenomeni olarak tanınıyordu. Destina Masal Güler

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert'le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi. Çalık daha sonra jandarmaya teslim olarak tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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