Desire Cordero kimdir? Trabzonspor-Kopenhag maçındaki tribündeki kadın kim? Desire Cordero Instagram hesabı

Desire Cordero Instagram hesabı | Desire Cordero kimdir? Trabzonspor-Kopenhag maçındaki tribündeki kadın kim? Trabzonspor Danimarka temsilcisi Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında tribünlerde yer alan ve sık sık yayıncı kuruluş tarafından ekranlara gelen kadının kim olduğu taraftaralar tarafından merak ediliyordu. Trabzonspor-Kopenhag maçındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Ekranlara gelen genç kadının ünlü model Desire Cordero olduğu öğrenildi. Desire Cordero'nun neden tribünde olduğu ve kim için geldiği ise henüz bilinmiyor.

Desire Cordero kimdir? Trabzonspor-Kopenhag maçındaki tribündeki kadın kim? Trabzonspor Danimarka temsilcisi Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında tribünlerde yer alan ve sık sık yayıncı kuruluş tarafından ekranlara gelen kadının kim olduğu taraftaralar tarafından merak ediliyordu. Trabzonspor-Kopenhag maçındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Ekranlara gelen genç kadının ünlü model Desire Cordero olduğu öğrenildi. Desire Cordero'nun neden tribünde olduğu ve kim için geldiği ise henüz bilinmiyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşan ve sahadan 0-0'lık skorla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Trabzonspor'da taraftarlar oldukça üzgün. Maç sırasında ekranlara gelen kadının kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Heyecan dolu karşılaşmada sık sık yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilen kadının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Trabzonspor-Kopenhag maçındaki tribündeki kadın kim?

Trabzonspor-Kopenhag maçında tribünlerde mavi tişörtü ile görüntülenen kadının ünlü manken Desire Cordero olduğu ortaya çıktı.

Desire Cordero bir dönem Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşamaıştı.

Desire Cordero kimdir?

Desire Cordero İspanyol modeldi.

Desirée Cordero Ferrer 13 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi.

2014 Kainat Güzeli olarak seçilen İspanyol model ve güzellik yarışmasında hak sahibidir.

İspanya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde İlk 10'a girdiği Miss Universe 2014'te temsil etmiştir.

Desire Cordero pek çok futbolcu ile yan yana görüntülenmişti.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi olan Desire Cordero Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşadı.

26 yaşındaki mankenin ismi son olarak Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile anılmıştı.

İspanyol modelin Akyazı stadına Trabzonspor'un yeni yıldız transferi Marc Bartra için geldiği iddia ediliyor.

Desire Cordero Instagram hesabı