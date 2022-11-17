Derya Yavuz kimdir? Gaziantep'te bir kadın vahşice katledildi!

Derya Yavuz kimdir? Gaziantep'te Derya Yavuz isimli genç kadın boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi tarafından vahşice öldürüldü. Derya Yavuz'un günler önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirlendi. Ekipler saldırgan eşi arıyor.