Derya Yavuz kimdir? Gaziantep'te bir kadın vahşice katledildi!
Derya Yavuz kimdir? Gaziantep'te Derya Yavuz isimli genç kadın boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi tarafından vahşice öldürüldü. Derya Yavuz'un günler önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirlendi. Ekipler saldırgan eşi arıyor.
2022-11-17 11:43:48
Gaziantep'ten bir kadın cinayeti haberi geldi. Derya Yavuz isiml genç kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kabetti.
Gaziantep'te kan donduran olay yaşandı. Olay Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis M.Y (52), boşanma aşamasındaki eşi Derya Y'nin (38) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. İkili arasında çıkan tartşma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Y yanındaki silahla Derya Yavuz'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Derya Yavuz kimdir?
Derya Yavuz Gaziantep'te yaşıyordu. Yavuz 38 yaşındaydı. Ayrılma aşamasında olduğu eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Derya Yavuz aynı kişi tarafından öldürüldü. Derya Yavuz silaha katledildi. .
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