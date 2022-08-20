Derya Yanık: 71 yeni Aile Destek Merkezi ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi açacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ADEM ve SODAM'larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ile eğitimler verildiğine değinerek, ihtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini ifade etti.

Daha fazla kadının yararlanabilmesi için hayata geçirilecek merkezlerde kreş imkanının da olacağını belirten Yanık, başta kadınlar olmak üzere, vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Yanık, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmaz. Bu kapsamda, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni ADEM ve 12 yeni SODAM açacağız." bilgisini verdi.

- "2,7 MİLYON KADIN ADEM'LERDEN EĞİTİM ALDI"

Aile Destek Merkezleri'nin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğine hatırlatan Yanık, ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de verildiğini belirtti.

Yanık, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2,7 milyon kadın ADEM'lerden eğitim aldı. 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren 256 ADEM'imizin sayısını artırıyoruz. Bu doğrultuda 71 yeni ADEM daha açarak aile odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor."

- "330 BİN ROMAN VATANDAŞIMIZ SODAM'LARIMIZDAN FAYDALANDI"

ADEM'lerin yanı sıra yeni SODAM'lar açarak, Roman vatandaşların hizmetine sunacaklarını vurgulayan Yanık, 2014 yılından itibaren aktif olan SODAM'ları Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde açtıklarının bilgisini verdi.

SODAM'ların Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezler olduğuna işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35 SODAM'a 12 tane daha ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Sayısını 47'ye çıkaracağımız SODAM ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor. Bugüne kadar 330 bin Roman vatandaşımız SODAM'larımızdan faydalandı." .