Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında? Derya Uluğ hayatı ve biyografisi...

Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında? Şarkıları ile son günlerine en çok konuşulan isimlerinden olan Derya Uluğ'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Müzik yaşantısına genç yaşta başlayan ve kendisini geliştirerek müzik dünyasında adını duyuran Derya Uluğ 'En İyi Çıkış Yapan Solist' ödülünü almıştır. Müzik eğitimi anlamında 2 üniversite bitiren Derya Uluğ ilk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. İşte Derya Uluğ'un hayatı ve biyografisi...

Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında? Şarkıları ile son günlerine en çok konuşulan isimlerinden olan Derya Uluğ'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Müzik yaşantısına genç yaşta başlayan ve kendisini geliştirerek müzik dünyasında adını duyuran Derya Uluğ "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü almıştır. Müzik eğitimi anlamında 2 üniversite bitiren Derya Uluğ ilk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. İşte Derya Uluğ'un hayatı ve biyografisi...

Gelecek vadeden şarkıcılar arasında gösterilen Derya Uluğ'un şarkıları son günlerde oldukça popüler. Dijital ortamlarda da şarkıları en çok indirilen ve dinlenen müzisyenlerden biri olan Derya Uluğ verdiği konserlerle sık sık hayranları ile buluşuyor. Derya Uluğ'un kim olduğu da son günlerde müzik severler tarafından araştırılıyor.

Derya Uluğ kimdir?

Derya Uluğ Türk mizisyen ve şarkıcıdır. 21 Şubat 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Derya Uluğ Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailenin çocuğudur. İzmir'de büyüyen Derya Uluğ müzik hayatına küçük yaşlarda başladı.

8 yaşındayken bir radyoda düzenlenen ses yarışmasına katılan ve burada birinci olan Derya Uluğ bu birincilikten sonra kariyerini müzisyenlik alanında sürdürmeye karar verdi.

Ardından henüz 9 yaşındayken Nursal Ünsal Birtek'in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna katıldı ve şarkıcılık macerası burada başlamış oldu.

Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu'ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir'de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi'den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.

Boyu: 1,66 m

Kilosu: 53

Burcu: Balık

Yaşı: 35

Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyan Derya Uluğ keman bölümünden mezun oldu.

İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça'dan Türk müziği eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş yaparak yüksek lisansını tamamladı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Albümde Söz ve Müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.