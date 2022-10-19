43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda şampiyon olan Derya Ceren Çağlayan kendisinden önce kürsüye çıkarak Kazakistan bayrağını açan Kazan sporcuların nezaket dışı davranışa Türk bayrağıyla yanıt verdi. O anın videosu ise sosyal medyada oldukça fazla ilgi gördü. Yaşanan olayın ardından Derya Ceren Çağlayan kimdir? Bayrak olayı nedir? Derya Ceren Çağlayan ne sporcusu, hangi alanda şampiyon oldu? soruları ise vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İşte Derya Ceren Çağlayan'ın hayatı ve biyografisi...

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaşanan bayrak savaşı günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Dünya şampiyonu olan Türk sporcu Derya Ceren Çağlayan Kazak yarışmacılarının nezaket dışı davranışlarına Türk bayrağı ile yanıt verdi. Yaşanan olayın ardından Derya Ceren Çağlayan'ın kim olduğu da internette araştırılıyor.

Derya Ceren Çağlayan kimdir?

Derya Ceren Çağlayan Türk milli sporcudur. Bilek güreşinde kendi klasmanında Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan 21 yaş altında yarışıyor.

Derya Ceren Çağlayan bilek güreşi alanında gelecek vadeden sporcular arasında gösteriliyor.

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kazak yarışmacıların nezaket dışı davranışlarına Türk bayrağı ile yanıt veren Derya Ceren sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bayrak olayı nedir?

Dünya Şampiyonu Derya Ceren Çağlayan ödül töreninde nezaketsizlik yapan Kazak sporculara Türk Bayrağı ile yanıt verdi. 21 yaş altı klasmanda mücadele eden sporcumuz kendisinden önce sahneye çıkarak Kazak bayrağını açan yarışmacılara büyük bir ders verdi. Türk Bayrağını Kazak bayrağını kapatan Ceren'in o anları sosyal medayda da gündem oldu.

Kazakistan özür diledi

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov yaşanan olay sonrası özür diledi. Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."