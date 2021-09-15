Dershane ve özel okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Özel eğitim okulu çalışanlarına PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanlığı PCR testi zorunluluğu uygulamasının kapsamını genişletti. Alınan yeni karar doğrultusuna özel eğitim kurumlarında da PCR testi zorunluluğuna geçildi. Aşı olmamış veya aşıları tamamlanmamış çalışanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecek. Alınan karara göre özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında aşı olamamış tüm görevlilerden haftada 2 kere PCR testi istenecek.

Dershane ve özel okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Özel eğitim okulu çalışanlarına PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanlığı PCR testi zorunluluğu uygulamasının kapsamını genişletti. Alınan yeni karar doğrultusuna özel eğitim kurumlarında da PCR testi zorunluluğuna geçildi. Aşı olmamış veya aşıları tamamlanmamış çalışanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecek. Alınan karara göre özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında aşı olamamış tüm görevlilerden haftada 2 kere PCR testi istenecek.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu uygulamasının hayata geçirildiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Özel okulda çalışan öğretmenlere PCR testi zorunlu mu oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

Tüm çalışanlara PCR testi zorunluluğu

Aşı olmayan işçierle ilgili de PCR testi kararı geldi. İşçilere PCR testi zorunlu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi.

Kimlere PCR testi zorunlu?

Bakanlık yazısında, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları vurgulandı.

İşverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.

Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının anlatılması da yazıda yer aldı.

Bu kapsamda işçilere, hastalık nedeniyle raporlu geçirilecek süredeki sigorta ve ücret ödeme uygulamalarının bildirileceği belirtildi.

Bakanlık, tüm bu süreçlere rağmen Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebileceğini bildirdi.

PCR testi isteyecek işyeri ve işverenlerin, test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutacağı da hatırlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.