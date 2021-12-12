Derin dondurucumuza yazdan hazırladığımız yemekleri, etleri, balıkları, köfteleri, tavukları istifliyoruz. Peki ona gereken özeni gösteriyor ve doğru bir şekilde temizleyebiliyor muyuz? Sizler için derin dondurucu temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini araştırdık...



Domates soslar, menemenlikler, bezelye, barbunya, yaz sebzeleri, köfte, et, tavuk, balık... Hepsini özenle hazırlıyor ve derin dondurucumuzda muhafaza edip kış boyu tüketiyoruz. Derin dondurucu bu kadar çok işimizi görürken gereken özeni gösterip onu güzel bir şekilde temizlememiz de gerekiyor. Peki nasıl?

Derin dondurucu nasıl temizlenmeli?

İlk olarak derin dondurucunun fişini çekerek işe başlayın. Daha sonra varsa derin dondurucunun içerisinde tarihi geçmiş olabilecek tüm yiyecekleri ayırın ve atın. Hala tüketilebilir halde olan ama az vakti kalmışları ise hızlı bir şekilde tüketin.

İçerisindeki ürünleri güneş ışığı almayan bir noktaya koyun ve çözülmelerini önlemek için üzerlerini örtün. Bu sayede donmuş ürünlerin çözünüp zehirlenme riski oluşturmasını önüne geçersiniz. Daha sonra dondurucunun tüm buzlarını salmasını bekleyin. Dondurucu yavaş yavaş buzlarını salınca buzların dondurucu panelinden ayrılıp ayrılmadığını kontrol edin. Ayrılmaya başlayınca tahta bir kaşık yardımıyla hareket ettirip buzları alın. Dondurucu temizliğinde bıçak gibi sivri aletler kullanmayın. Çünkü dondurucu panelinin delinmesine neden olur ve oluşan gaz salınımı yüzünden zehirlenebilirsiniz.

Derin dondurucuyu için sprey bir şişenin içerisine bir çorba kaşığı sirke ve bir çorba kaşığı karbonat koyun ve güzel bir şekilde çalkalayın. Daha sonra dondurucunun içerisine her yerine gelecek şekilde sıkıp sünger yardımıyla silin. Ardından aynı karışımdan bir defa daha hazırlayıp tekrar silme işlemini gerçekleştirin.

Silme işlemi bitince kuru bir bez kullanarak dondurucunun içerisinde herhangi bir nem kalmaması için kurulayın. Derin dondurucunuzda bulunan girintili çıkıntılı bölgeleri tahta parçasının etrafına bez sarıp kurutabilirsiniz. Dondurucunuzda herhangi bir nem kalmamasına özen gösterin. Birkaç kez kuru bezlerle üstünden geçerek güzel bir şekilde kurutun.

Kurutma işlemi de bitince kullanım tarihine dikkat ederek ürünlerinizi kategorize edip dondurucunuze güzel bir şekilde yerleştirin. Dondurucunuzda düzenleyici kutular kullanarak daha iyi bir düzen de oluşturabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.