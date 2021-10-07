DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdulrazak Gurnah kimdir? Abdulrazak Gurnah hangi kitapların yazarıdır? Abdulrazak Gurnah nereli?
''Soros'' haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı
Sadakataşı Afganistan yardımlarını sürdürüyor
2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu | MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak?
Yüksek yastık boynu kırıştırıyor
Moskova önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak
Saçlarınızı nemlendirmek için yoğurt sürün
Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı
Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır?
AB ülkelerinde konut fiyatlarında yüzde 7,3 artış
Kabak lifi ne işe yarıyor?
Google’dan skandal paylaşım! Tepki yağıyor
Depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi
Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de mi çıkacak?

TIMETURK / GENEL / Depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi

Depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi

Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) depremzedelere yapılan 489 konut için kura çekildi.

1 Saat Önce
2021-10-07 12:55:23
Depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) depremzedelere yapılan 489 konut için kura çekildi.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerden hak sahibi olan, jeolojik ve inşaat bakımından yerleri uygun olmayanlar ile özür grubundaki 489 hak sahibi için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekildi. Noter huzurunda yapılan programda ilk kurayı Elazığ Valisi Ömer Toraman çekti.

Vali Toraman, depremler sonrası iyileştirme faaliyetleri için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede hayatın tekrar normale dönmesi ve hak sahibi vatandaşlarımızın tekrar konutlarına kavuşması için de geceli gündüzlü, sayın bakanlarımızın nezaretinde bütün kurum ve kuruluşlar yoğun gayret gösteriyorlar. Kademeli olarak da işlemleri biten konutlar için hak sahibi vatandaşlarımıza noterimiz kura çekmek suretiyle konutlarını belirliyorlar. Bugün 489 adet konut için kura çekimi yapılacak. Bunların 365 tanesi kentsel alandaki konutları, 124 tanesi de kırsal alandaki konutları ihtiva ediyor" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş