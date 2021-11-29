Deprem uyarısı! Bu 45 il ve 110 ilçede oturanlar dikkat
Marmara Depremi beklenirken yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'deki 45 il ve 110 ilçedeki riski açıkladı.
2021-11-29 12:33:05
Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Alper Uruş'a ülkemizin depremselliğiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yurt genelinde 2'si tartışmalı olmak üzere 24 kentin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.
İkisi tartışmalı olmak üzere 24 kentin, fay hattı üzerinde yer aldığı ülkemizde, Habertürk'ten Alper Uruş bu konunun önde gelen uzmanı; yer bilimci, İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Türkiye'nin depremselliğini konuştu. İşte Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün sorularımıza verdiği çarpıcı yanıtlar...
"YURT GENELİNDE 500 DİRİ FAY VAR"
"Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor.
"2'Sİ TARTIŞMALI 24 KENT FAY HATTINDA"
Türkiye'de 22'si kesin, 2'si tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kentimiz bulunuyor. Bolu tartışmalı, güneyinde fay var, içinden geçen fayın diri olup olmadığı kesin değil; ancak bence aktif.
İkinci tartışmalı kent ise Kocaeli. İl merkezinde fay yok; ancak hemen güneyinde var. Kimisi şehir oraya kadar büyüdü diye onu da katıyor; kimisi de oralar ilçeye ait diye kabul etmiyor. Cevaplaması zor bir konu ancak fay hattındaki il sayısını 24 olarak belirtmekte bence bir mahzur yok.
İŞTE FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE
Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor.
MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.
Bu ilçelerimizi şöyle sıralamak mümkün:
- ADIYAMAN: Gölbaşı
- AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
- ANKARA: Şereflikoçhisar
- ANTALYA: Demre
- AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
- BALIKESİR: Gönen, Manyas
- BATMAN: Kozluk
- BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
- BOLU: Gerede, Yeniçağa
- BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
- ÇANAKKALE: Çan, Yenice
- ÇORUM: Lâçin
- DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
- DİYARBAKIR: Lice
- DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
- ELAZIĞ: Palu, Sivrice
- ERZİNCAN: Üzümlü
- ESKİŞEHİR: İnönü
- GAZİANTEP: İslahiye
- HAKKARİ: Şemdinli
- HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
- ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
- İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
- K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
- KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
- KIRIKKALE: Keskin
- KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
- KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
- KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
- KÜTAHYA: Gediz, Simav
- MALATYA: Akçadağ
- MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
- MERSİN: Çamlıyayla, Mut
- MUĞLA: Menteşe, Milas
- MUŞ: Korkut, Varto
- NİĞDE: Altunhisar, Bor
- OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
- SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
- Ş.URFA: Bozova
- SİİRT: Eruh
- ŞIRNAK: Beytüşşebap
- SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
- TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
- VAN: Çaldıran, Özalp
- YALOVA: Altınova, Çınarcık
Kaynak: haberturk.com.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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