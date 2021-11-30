Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? 30 Kasım-1 Aralık son dakika deprem

30 Kasım-1 Aralık son dakika deprem listesi | Türkiye bir deprem hattı üzerinde yer alıyor ve günde hissedilmeyen onlarca deprem meydana geliyor. Ülkemizde zaman zaman da hissedilen ve yıkıma neden olan depremler de meydana geliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan son dakika depremleri ve büyüklüklerini ve merkez üssünü sitesinden duyuruyor. İşte son yaşanan depremler...

30 Kasım-1 Aralık son dakika deprem listesi | Türkiye bir deprem hattı üzerinde yer alıyor ve günde hissedilmeyen onlarca deprem meydana geliyor. Ülkemizde zaman zaman da hissedilen ve yıkıma neden olan depremler de meydana geliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan son dakika depremleri ve büyüklüklerini ve merkez üssünü sitesinden duyuruyor. İşte son yaşanan depremler...

Türkiye'nin batısından doğusuna ve oradan da güneyine doğru uzanan aktif bir fay ahattı üzerindedir. Türkiye'de neredeyse her gün onlarca hissedilmeyecek kadar küçük depremler meydana geliyor. Ancak bazı depremler şiddetli de olabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar paniği atlattıkları zaman depremin kaç şiddetinde olduğunu ve nerede olduğunu merak ediyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı yaşayanlar yada sarsıntı yaşadığını düşünenler internette deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler ve depremin kaç şiddetinde, büyüklüğünde olduğunu araştıranlar aşağıdaki deprem listesine tıklayarak bilgi alabilirler.

2021.11.30 13:32:22 37.7567 25.7500 5.4 -.- 4.2 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 13:20:44 39.6825 28.4407 5.4 -.- 2.2 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.11.30 13:12:06 37.6840 26.0037 1.6 -.- 2.7 2.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 11:07:27 36.9547 27.7610 7.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 10:43:11 37.7412 26.3392 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 10:37:59 37.7320 26.2202 9.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 09:21:40 37.6625 26.0760 5.0 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:22:11 36.0488 27.6213 8.6 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel

2021.11.30 07:11:21 37.7520 25.9792 2.2 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:09:14 37.6588 26.0268 1.7 -.- 3.9 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 07:00:39 37.6612 25.9855 4.8 -.- 5.3 5.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 05:54:18 37.4513 35.8967 10.6 -.- 2.7 -.- BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.11.30 05:37:06 37.3655 35.1670 13.3 -.- 1.0 -.- BARAKDAGI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.30 05:33:18 36.9658 27.7485 6.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 05:08:41 40.2710 31.8453 26.4 -.- 1.8 -.- KOSTKOY-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.11.30 04:48:35 36.9845 28.0518 11.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.30 04:31:44 41.0970 43.8840 5.0 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN İlksel

2021.11.30 04:29:51 38.9882 43.6103 8.7 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.11.30 03:38:55 37.9492 27.6832 2.3 -.- 1.8 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.11.30 03:06:33 36.9562 28.2842 11.6 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.30 02:18:39 36.9650 28.2485 12.1 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.30 01:59:38 39.7700 40.7367 5.0 -.- 1.8 -.- GOLOREN-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2021.11.29 23:55:03 37.9227 27.0653 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Ülkemiz bir deprem ülkesi

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor ve sürekli büyüklü küçüklü depremle meydana geliyor. Ülkemizmyüzölçümünün üçte ikisi II., ve II. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Ayrıca nüfusumuzun % 44'u I. derece deprem bölgesinde %2'6'sı İL derece deprem bölgesinde, %15'i III. derece deprem bölgesinde» %13'ü IV.derece deprem bölgesinde ve %2"si V.derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.