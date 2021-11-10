Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? 10 Kasım son dakika depremler...

10 Kasım son dakika depremler... Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'de her gün neredeyse yüzlerce deprem meydana geliyor. Ancak bu depremler hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak şiddetli, hissedilen ve yıkıntılara neden olan depremler de ülkemizde sık sık görülebiliyor. (İstanbul-İzmir-Antalya-Muğla-Denizli-Konya-Van-Erzurum-Erzincan) Sarsıntı yaşayanlar, deprem olduğunu düşünenler 'Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?' sorularını soruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde ve yakın çevremizde meydana gelen son dakika depremleri sitesinden duyuruyor. İşte 10 Kasım Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı...

10 Kasım son dakika depremler... Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'de her gün neredeyse yüzlerce deprem meydana geliyor. Ancak bu depremler hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak şiddetli, hissedilen ve yıkıntılara neden olan depremler de ülkemizde sık sık görülebiliyor. (İstanbul-İzmir-Antalya-Muğla-Denizli-Konya-Van-Erzurum-Erzincan) Sarsıntı yaşayanlar, deprem olduğunu düşünenler "Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?" sorularını soruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde ve yakın çevremizde meydana gelen son dakika depremleri sitesinden duyuruyor. İşte 10 Kasım Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı...

Türkiye altından güçlü fay hatları geçen bir deprem ülkesidir. Deprem ülkesi olduğuımuzu anlamak deprem ile mücadele etmenin ve depreme kayıp vermemenin en önemli unsurlarından biridir. Deprem ülkesi olduğumuz bilinciyle yapılar inşa edilmeli. Böylece can kayıplarının önüne geçilebilir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor.

10 KASIM DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'de ve yakın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de şiddetli sarsıntı ile birlikte yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Sarsıntı yaşayanlar Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? gibis orulara yanıt arıyor.

10 Kasım'ın ilk saatlerinde ülkemizde ve yakın çevremizde meydana gelen sarsıntılar aşağıda listelendi. Son dakika depremlere ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.10 09:57:25 37.0843 30.4413 2.8 -.- 1.7 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.11.10 09:55:23 35.1463 25.2992 6.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 09:42:03 38.9943 26.1143 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.10 09:05:43 36.1767 30.1938 5.0 -.- 1.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 08:53:23 39.7842 26.0713 5.6 -.- 3.2 3.0 ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.10 08:51:10 40.6848 33.4533 7.9 -.- 1.4 -.- YOLKAYA-KORGUN (CANKIRI) İlksel

2021.11.10 08:47:33 37.3862 35.0745 5.0 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.10 07:44:16 37.9152 32.0813 4.8 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.10 07:32:29 35.0822 25.2785 12.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 06:45:37 35.0943 25.2880 8.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 06:37:43 40.6717 33.5502 5.8 -.- 2.5 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI) İlksel

2021.11.10 04:38:57 37.8758 32.1088 5.2 -.- 2.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.10 02:32:46 36.8833 27.5070 2.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 02:25:17 38.5770 39.4968 1.6 -.- 2.0 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2021.11.10 02:16:16 38.4793 41.8178 1.8 -.- 1.8 -.- KAVAKBASI-MUTKI (BITLIS) İlksel

2021.11.10 01:55:03 38.3442 38.7133 2.6 -.- 1.8 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.10 00:32:25 35.1320 25.1363 2.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.10 00:24:46 37.8508 32.1093 7.7 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.10 00:16:14 35.4395 25.3028 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 23:48:04 37.0068 28.3632 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.09 23:01:42 37.8772 27.6032 5.4 -.- 1.5 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.11.09 22:44:10 37.8917 32.0523 11.5 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 22:25:39 40.6533 30.4912 10.2 -.- 2.1 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.11.09 22:18:09 38.3005 38.7680 5.0 -.- 2.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.11.09 22:17:18 38.2792 38.7728 5.0 -.- 2.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.11.09 21:55:39 37.9198 32.0950 5.5 -.- 1.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 21:52:54 38.2188 28.1778 6.8 -.- 2.8 -.- KOFUNDERE-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2021.11.09 20:42:15 36.5193 27.1477 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 19:41:26 37.7937 32.1765 0.0 -.- 1.2 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 19:33:35 38.5853 39.2582 11.5 -.- 1.9 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2021.11.09 19:07:04 35.0920 25.2528 6.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 18:37:40 36.3625 28.4450 21.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 18:01:23 39.4358 31.6093 0.0 -.- 1.7 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2021.11.09 17:08:12 38.5440 39.3742 8.0 -.- 2.3 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2021.11.09 16:56:58 37.8988 32.0325 11.1 -.- 1.6 -.- DERBENTTEKKE-DERBENT (KONYA) İlksel

2021.11.09 16:38:15 35.2332 25.3393 1.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 16:24:48 38.5715 25.2913 12.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.09 16:08:11 38.3918 31.0257 5.0 -.- 1.7 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2021.11.09 14:43:55 37.0648 35.5677 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMCA-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.11.09 14:40:26 36.9408 29.3335 5.0 -.- 1.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.11.09 13:41:23 37.8980 27.0132 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.09 13:00:01 37.7533 32.1102 5.3 -.- 1.3 -.- INLICE-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 12:55:52 39.8538 27.8430 9.1 -.- 1.4 -.- BOGAZKOY-(BALIKESIR) İlksel

2021.11.09 12:31:45 35.1208 25.1832 9.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 12:03:29 38.6220 25.3860 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.09 11:58:01 39.7575 26.2117 0.0 -.- 1.2 -.- KEMALLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2021.11.09 11:56:58 37.8018 34.8140 18.5 -.- 1.2 -.- KILAVUZ-BOR (NIGDE) İlksel

2021.11.09 11:53:53 36.1593 28.8377 26.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 10:37:27 39.7610 30.0652 16.4 -.- 1.7 -.- ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2021.11.09 10:35:37 39.1167 27.5855 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2021.11.09 10:18:30 37.4195 35.0632 5.4 -.- 1.8 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 10:16:51 35.7188 28.9663 14.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 10:11:27 37.4015 35.0032 5.0 -.- 1.5 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 10:09:24 37.3257 34.9435 4.0 -.- 1.7 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 10:04:48 37.3865 35.0962 9.0 -.- 1.4 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:55:23 37.8707 32.0873 5.0 -.- 2.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 09:40:53 37.3957 35.0428 10.5 -.- 1.6 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:35:18 35.2532 25.2832 15.8 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 09:24:24 37.4460 35.1595 26.1 -.- 1.8 -.- BARAKDAGI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:24:18 37.5782 35.6607 17.0 -.- 2.0 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:21:09 37.4905 35.1463 2.0 -.- 2.3 -.- GERDIBI-ALADAG (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:20:25 37.3673 35.0550 11.3 -.- 2.0 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:19:19 37.3643 35.0838 9.6 -.- 2.5 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:17:34 37.3592 35.0725 8.3 -.- 2.7 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:15:35 37.4283 35.0490 17.5 -.- 1.6 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:13:23 37.3613 35.0653 8.6 -.- 3.1 3.2 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 09:09:41 35.0348 23.5380 23.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 09:06:34 37.3553 35.0588 7.1 -.- 3.4 3.3 GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.09 08:50:03 35.1973 25.3057 9.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 08:27:18 38.3398 38.7970 15.8 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.09 08:22:09 37.9238 27.1235 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.09 08:01:14 38.9350 27.8632 0.0 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.11.09 07:58:12 37.7953 32.1053 10.5 -.- 1.2 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 07:06:25 37.1548 37.1803 8.9 -.- 1.3 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

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DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.