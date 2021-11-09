Deprem mi oldu? 9 Kasım son dakika depremler | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. dolayısıyla ülkemizde her gün küçük çaplı ve hissedilmeyen yüzlerce deprem olabiliyor. Ancak bunun yanında hissedilen ve yıkıntılara neden olan depremler de Türkiye'de ara sıra meydana gelebiliyor. Deprem sarsıntısı yaşayanlar depremin büyüklüğünü, şiddetini merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 9 Kasım deprem mi oldu (İstanbul-İzmir-Antalya-Muğla-Denizli-Konya-Van-Erzurum-Erzincan) sorusunun yanıtı...

Deprem mi oldu? 9 Kasım son dakika depremler | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. dolayısıyla ülkemizde her gün küçük çaplı ve hissedilmeyen yüzlerce deprem olabiliyor. Ancak bunun yanında hissedilen ve yıkıntılara neden olan depremler de Türkiye'de ara sıra meydana gelebiliyor. Deprem sarsıntısı yaşayanlar depremin büyüklüğünü, şiddetini merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 9 Kasım deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Türkiye bu nedenle pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de şiddetli sarsıntı ile birlikte yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

9 Kasım'ın ilk saatlerinde ülkemizde ve yakın çevremizde meydana gelen sarsıntılar aşağıda listelendi. Son dakika depremlere ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.09 08:22:09 37.9238 27.1235 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.09 08:01:14 38.9350 27.8632 0.0 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.11.09 07:58:12 37.7953 32.1053 10.5 -.- 1.2 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 07:06:25 37.1548 37.1803 8.9 -.- 1.3 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.11.09 06:55:17 37.8795 32.0847 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 06:39:46 36.5380 27.2462 6.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 06:13:02 38.5117 30.9593 11.3 -.- 1.2 -.- AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.11.09 05:51:57 40.7112 29.2123 3.0 -.- 1.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.09 05:24:21 37.8683 32.0933 7.5 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 05:08:14 37.7735 32.0708 5.2 -.- 1.1 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 04:17:52 40.3812 25.8978 20.2 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.11.09 03:58:25 38.9542 26.0865 4.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.09 03:45:09 37.8867 29.5655 8.3 -.- 1.0 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.11.09 03:38:29 37.8377 32.1270 11.0 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 03:37:50 37.9523 32.0643 14.5 -.- 0.9 -.- MULAYIM-DERBENT (KONYA) İlksel

2021.11.09 03:28:54 37.1563 36.3552 12.8 -.- 1.5 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel

2021.11.09 03:27:04 37.7547 32.1788 17.3 -.- 1.1 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 03:20:00 37.8743 32.1288 13.5 -.- 0.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 03:19:02 37.9565 28.7955 4.0 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2021.11.09 03:00:21 37.9067 32.0997 3.7 -.- 1.1 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 02:49:05 36.3240 28.5943 50.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 02:45:23 37.9635 32.3623 21.0 -.- 0.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2021.11.09 02:38:06 37.8832 32.0848 7.1 -.- 4.0 3.9 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 02:34:59 37.8285 27.5207 7.9 -.- 1.4 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.11.09 02:22:22 36.4475 28.7188 13.8 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 02:17:23 34.7872 28.6192 70.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.09 01:52:12 38.7063 30.6500 8.4 -.- 0.9 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.11.09 01:46:42 36.4172 27.1277 2.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.09 01:33:05 37.8580 32.1005 5.1 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 01:23:16 37.8303 32.0932 8.3 -.- 1.3 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.09 00:52:36 37.8300 32.1140 7.0 -.- 1.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.