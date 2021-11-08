Deprem mi oldu? 8 Kasım 2021 Türkiye son dakika depremler | İstanbul-İzmir-Antalya...

8 Kasım 2021 Türkiye son dakika depremler | Türkiye deprem kuşağı altında yer alıyor ve yer sarsıntıları sürekli olarak meydana geliyor. Küçük şiddetli bir çok hissedilmeyen depremlerin yanında bazen hissedilen depremler de meydana geliyor. Deprem sarsıntısı yaşayanlar internetten depremin nerede olduğunu ve şiddetini araştırmaya başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 8 Kasım 2021 deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

8 Kasım 2021 Türkiye son dakika depremler | Türkiye deprem kuşağı altında yer alıyor ve yer sarsıntıları sürekli olarak meydana geliyor. Küçük şiddetli bir çok hissedilmeyen depremlerin yanında bazen hissedilen depremler de meydana geliyor. Deprem sarsıntısı yaşayanlar internetten depremin nerede olduğunu ve şiddetini araştırmaya başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 8 Kasım 2021 deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Türkiye bu nedenle pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de sarsıntıya ve yıkıma neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.08 12:46:03 38.9587 42.0272 1.7 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel

2021.11.08 12:43:06 37.2180 37.2833 0.0 -.- 1.7 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.11.08 10:32:24 35.1243 25.2302 7.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 10:19:59 39.0973 27.8670 13.5 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.11.08 09:20:25 36.3950 27.2235 16.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 07:21:18 37.5108 28.1185 23.5 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel

2021.11.08 07:16:32 37.9068 26.8782 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.08 06:54:45 35.0898 25.1953 13.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 06:51:44 36.3797 27.1293 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 06:48:51 36.3935 27.1195 14.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 06:38:22 38.9593 42.0480 18.5 -.- 2.2 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2021.11.08 06:25:05 38.9692 42.0147 5.0 -.- 2.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel

2021.11.08 05:10:17 36.5780 28.5520 58.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.08 05:05:57 36.3977 27.1535 6.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 04:58:12 36.5067 27.0335 6.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 04:46:44 38.5087 39.2752 8.6 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.11.08 04:39:38 36.4935 27.0897 6.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 04:08:55 36.5018 27.0642 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 03:54:28 36.8917 27.5903 7.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 03:53:28 37.4990 30.4377 20.1 -.- 1.4 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel

2021.11.08 02:49:45 36.5322 26.7342 13.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.08 02:17:10 36.4603 27.1723 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 01:58:58 35.1610 25.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.08 01:53:21 37.0818 27.8377 19.9 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.11.08 01:52:43 35.1738 25.2655 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.