Deprem mi oldu? 25 Kasım deprem listesi | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Ülkemiz ve çevremizde büyüklü küçüklü neredeyse her gün deprem yaşanıyor. Bazı depremler hissedilmeyecek kadar küçük olurken bazı depremler ise büyük sarsıntıya neden olabiliyor. İzmir, İstanbul, Antalya, Muğla, Denizli, Van, Muş, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar depremin nerede olduğunu, merkez üssünü araştırıyor. Ayrıca depremin şiddeti, büyüklüğü de merak edilen konulardan biri. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ve büyüklüklerini sitesinden duyuruyor. İşte 25 Kasım son dakika depremler...

Deprem mi oldu? 25 Kasım deprem listesi | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Ülkemiz ve çevremizde büyüklü küçüklü neredeyse her gün deprem yaşanıyor. Bazı depremler hissedilmeyecek kadar küçük olurken bazı depremler ise büyük sarsıntıya neden olabiliyor. İzmir, İstanbul, Antalya, Muğla, Denizli, Van, Muş, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar depremin nerede olduğunu, merkez üssünü araştırıyor. Ayrıca depremin şiddeti, büyüklüğü de merak edilen konulardan biri. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ve büyüklüklerini sitesinden duyuruyor. İşte 25 Kasım son dakika depremler...

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor ve sürekli büyüklü küçüklü depremle meydana geliyor. Ülkemizmyüzölçümünün üçte ikisi II., ve II. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Ayrıca nüfusumuzun % 44'u I. derece deprem bölgesinde %2'6'sı İL derece deprem bölgesinde, %15'i III. derece deprem bölgesinde» %13'ü IV.derece deprem bölgesinde ve %2"si V.derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı yaşayanlar yada sarsıntı yaşadığını düşünenler internette deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki deprem listesine tıklayarak öğrenebilirsiniz...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.25 10:56:54 37.9310 27.1290 12.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 10:52:30 37.0210 28.2857 4.6 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.25 09:56:33 35.1712 25.2793 9.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.25 09:32:01 35.3205 26.6947 4.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.25 09:28:32 35.3240 26.6767 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.25 07:58:07 37.8137 27.1422 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 07:51:31 37.8223 27.1420 6.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 05:54:14 37.8948 27.1387 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 05:50:25 37.1812 28.6992 7.6 -.- 2.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.25 05:45:35 37.9042 27.1125 8.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 05:23:27 37.9220 27.1500 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 04:02:23 38.3978 38.7222 5.0 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.25 03:23:26 37.8455 27.0068 1.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 03:04:31 37.0523 28.4587 4.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.25 01:42:24 37.8622 27.0817 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 01:23:43 36.9357 28.0188 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.25 01:00:17 40.8547 31.9943 12.7 -.- 2.1 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.11.25 00:58:57 38.4322 38.7623 5.0 -.- 1.4 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.25 00:55:56 37.9133 27.1263 4.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 00:30:12 37.8862 26.9943 8.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.25 00:28:22 38.7125 43.1497 2.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel

2021.11.25 00:10:06 36.1023 29.1813 12.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.25 00:05:36 40.7777 31.5003 11.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2021.11.25 00:04:04 37.3700 34.9810 5.9 -.- 1.0 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel

2021.11.25 00:02:27 37.4425 35.1200 8.2 -.- 1.0 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel

2021.11.24 23:43:58 36.9478 28.0530 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.24 23:24:50 36.4447 35.8952 4.9 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.24 23:00:29 38.5955 33.8107 5.4 -.- 2.2 -.- SARAYHAN-(AKSARAY) İlksel

2021.11.24 22:59:08 40.8445 31.0715 16.1 -.- 1.1 -.- IHSANIYE-(DUZCE) İlksel

2021.11.24 22:47:04 35.6020 27.0642 6.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.24 21:38:55 37.8553 32.1078 5.5 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.