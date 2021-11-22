Deprem fırtınası! Kasım'da Anadolu beşik gibi

Anadolu'nun farklı şehirlerinde meydana gelen depremler panik yarattı. Kasım ayında Anadolu adeta beşik gibi sallanıyor. İşte Kasım ayında meydana gelen o depremler:

12 Kasım 2021 Malatya depremi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya merkezli bir deprem oldu. Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

17 Kasım 2021 Düzce depremi: Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,0 olarak açıklandı. Bu deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Panik yaratan depremin ardından saat 15.57'de bu kez 4,3 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

19 Kasım Erzurum depremi: Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi. Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu 45 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem Kars'ta de hissedildi.

19 Kasım Kastamonu depremi: Kastamonu''nun Avlagıcayırı- Araç bölgesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 13:54'de meydana gelen depremin derinliğini 4,8 kilometre olarak ölçtü.

20 Kasım Tokat depremi: Saat 10:02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 12.37 olarak açıklanan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

22 Kasım Antalya depremi: AFAD Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 52,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

22 Kasım Erzurum depremi: Erzurum, 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Köprüköy ilçesi Manifet Mahallesi yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 11.31'de oldu. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerle Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise ilçenin Topçu Mahallesi olarak açıkladı. Köprüköy ilçesinde 3 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.

Kaynak: cnnturk.com

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