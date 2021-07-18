Deport nedir? Deport etmek nedir?

Birçok kişi internet üzerinden deport kelimesinin anlamına bakmaktadır. Özelikle göç dalgalarının arttığı bu dönemlerde haberlerde veyahut TV programlarında deport kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır. Peki deport ne demektir? Deport kelimesi hangi anlamlarda kullanılabilir? Kimler deport edilebilir?

Deport kelimesi günlük yaşamımızda çok fazla kullanmadığımız fakat belli durumlarda özellikle karşımıza sıkça çıkan bir kelimedir. Deport kelimesi genellikle göç mevzularında ya da havalimanlarında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. İşte tüm detayları ile deport kelimesinin anlamı ve kullanılma biçimi…

Deport ne demektir?

Deport İngilizce kökenli bir kelimedir ve tehcir, zorunlu göç veyahut bir yerden sürülme anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra deport, kelime anlamı olarak hakkında sınır dışı hükmü olan bir vatandaşın, pasaportunun ait olduğu ülkeye, transit geçiş yapacağı ülkeye veyahut diğer üçüncü bir ülkeye gönderilmesidir. Eğer bir kişi hakkında deport kararı uygulanırsa, o kişinin tekrardan deport yasağı uygulanan ülkeye girişi kolay değildir. Bu durumda kişiye belli yaptırımlar uygulanabilir. Fakat öğrenim, aile meseleleri gibi zaruri durumlarda kişinin deport edildiği ülkeye dönebilme imkanı vardır.

Deport etme kararı kimler hakkında alınabilir?

a.5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

b.Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,

c.Türkiye'ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

d.Türkiye'de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

e.Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

f.Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

g.Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,

h.Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,

i.Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

j.Türkiye'ye legal giriş veya Türkiye'den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,

k.Türkiye'de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,

l.Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

m.Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,

n.Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

o.(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Deport hakkında bilinmesi gereken hususlar nelerdir?

Bir ülkeyi ziyaret eden vatandaşlar, kendilerine tanınan süre boyunca ülkede kalmalarında herhangi bir sorun yoktur. Fakat bu sürenin aşılması belli problemlere sebebiyet verebilir. Sürenin aşılması durumunda ikamet almayan vatandaşlara, ülkeden ayrılmaları durumunda belli bir ceza yazılır. Cezayı ödemek isteyen vatandaşlar, havalimanlarında bulunan ceza ödeme noktalarından ödemelerini yapabilmektedirler. Eğer kişiler cezayı ödemek istemezse, kişinin pasaportuna deport damgası vurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.