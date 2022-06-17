Dennis Naumov kimidir? Nerelidir?

Almanya doğumlu olan Rus kökenli genç girişimci genç yaşta hedeflerine ulaşmayı başardı.

Henüz küçükken herkesin dalga geçtiği, okulda ve özel hayatında “bundan bir şey olmaz” diyenlere karşı daha da güçlendi.

İlerleyen zamanlarda üstüne yüklenenlere inat kendisine inandı ve çok hayal etmekten vazgeçmedi. Bir gün çok başarılı bir iş adamı olmaya ve ailesini gururlandırmaya dair inancını hiç kaybetmedi.

Bir gün çok başarılı biri olacağına ve zengin olacağına dair inancını hiç kaybetmediği için okula hiç değer ve önem vermedi.

Ailesinin isteği üzerine 16 yaşında boyama mesleğine başladı ancak 3 ay sonra bu işi bıraktı.

Daha sonra ailesini sakinleştirmek için yeniden okula başladı.

19 yaşına geldiğinde ise ilk defa kendi mentoruyla tanıştı. Tanıştığı Mentor sayesinde E-Commerce/ Drophshipping'de yavaş yavaş ilk başarıya imza attı.

Mentoru, Dennis Naumov'u çok iyi eğitti. Naumov en kısa zamanda her şeyi anladı ve çok başarılı iş adamı oldu.

20 yaşında milyoner olup, 3 firma kurdu ve ilerleyen zamanlarda daha çok firma kurmak istediğini söyledi. Türkiye'de yeni bir ortaklık için yakında çok önemli iş adamları ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.