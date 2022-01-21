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Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
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TIMETURK / GENEL / Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2022-01-21 07:12:31
Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandı

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. .

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