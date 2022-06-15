Denizli'de kaybolan 2 genç öldü mü? Denizli'de kayıp gençler neden öldü? İsmail Yalçın ve Hasan Akköse öldürüldü mü? Günlerdir kayıp olan gençlerden ne yazık ki acı haber geldi. Gençlerin cansız bedenleri 26 metre derinlikte su kuyusundan çıkartıldı. Cansız bedenine ulaşılan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin vahşice silahla öldürüldüğü öğrenildi.

Denizli'de kaybolan 2 genç öldü mü? Denizli'de kayıp gençler neden öldü? İsmail Yalçın ve Hasan Akköse öldürüldü mü? Günlerdir kayıp olan gençlerden ne yazık ki acı haber geldi. Gençlerin cansız bedenleri 26 metre derinlikte su kuyusundan çıkartıldı. Cansız bedenine ulaşılan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin vahşice silahla öldürüldüğü öğrenildi.

Gnlerir her yerde aranan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin canszı bedeni 45 saatlik çalışmanın ardından 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.

Denizli'de kaybolan 2 genç öldü mü?

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi. İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.

Vahşice öldürüldüler

Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cinayeti itiraf ettiler

M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.

Zanlının daha sonra otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği ifade edildi.

Zanlının benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi.

Yakma girişimi sonuçsuz kalan M.A.'nın, daha sonra anlaştığı 8 kişiyle bölgeye dönüp su kuyusunun içerisini taş toprakla doldurttuğu öne sürüldü.

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği belirtildi. .