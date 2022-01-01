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Denizli'de feci kaza: 3 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

39 Dakika Önce
2022-01-01 13:48:06
Denizli'de feci kaza: 3 ölü

Deniz'linin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

K.Y. (32) idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada sürücü K.Y. ile araçta bulunan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın, Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kader Yanar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kırboğa ile Aydınlık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ile Goudarzın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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