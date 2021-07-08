Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar ne sporcusu? Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programına katılan sporcu Deniz Saypınar'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar profesyonel vücut geliştirme sporcusudur. Deniz Saypınar'ın Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlar çeşitli dereceleri bulunmaktadır.

Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar ne sporcusu? Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programına katılan sporcu Deniz Saypınar'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar profesyonel vücut geliştirme sporcusudur. Deniz Saypınar'ın Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlar çeşitli dereceleri bulunmaktadır.

Deniz Saypınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Sprocu olan Deniz Saypınar Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışma programına katılmıştır. Yarışmanın ardından Deniz Saypınar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Saypınar kimdir?

Deniz Saypınar kimdir?

Deniz Saypınar milli sporcu ve kişisel spor eğitmenidir. Deniz Saypınar İstanbul'da yaşıyor. Deniz Saypınar profesyonel olarak vücut geliştirme sporu ille ilgilenmektedir. Deniz Saypınar'ın vücut geliştirme fitness konusunda çeşitli dereceleri bulunmaktadır. Deniz Saypınar IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) ProCard sahipi ilk Türk kadın olarak tarihe geçmiştir. Deniz Saypınar 160 cm boya ve 55 kilo vücut ağırlığına sahiptir.

Deniz Saypınar'ın başarıları

6 Kez Türkiye Şampiyonluğu

2015 - IFBB Dünya 4.cüsü

2016 - IFBB Dünya İkincisi (Gümüş Madalya)

2016 - IFBB Avrupa 4.cüsü (Kupa)

2017 - IFBB Olympia Amateur (Altın Madalya)

2017 - IFBB Arnold Classıc Europe (Gümüş Madalya)

2017 - IFBB Ben Weıder Legacy Elite Cup (Gümüş Madalya)

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