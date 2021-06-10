Denize girmek isteyen vatandaşlar deniz salyası (müsilaj) nedeniyle oldukça endişeli. Özellikle Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası tehlikesi Ege Denizi'ne doğru ilerliyor. Havaların ısınmasıyla plajlara ilginin arttığı şu günlerde vatandaşlar deniz salyası hangi plajlarda var? Deniz salyası (müsilaj) olan yerde denize girilir mi? gibi soruları soruyor. Peki İstanbul'da deniz salyası nerelerde var? Deniz salyası zararlı mı? Altın Kemer Plajında denize girilir mi? Altın Kemer Plajı deniz salyası (müslija) nedeniyle denize girmek yasak mı?

Denize girmek isteyen vatandaşlar deniz salyası (müsilaj) nedeniyle oldukça endişeli. Özellikle Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası tehlikesi Ege Denizi'ne doğru ilerliyor. Havaların ısınmasıyla plajlara ilginin arttığı şu günlerde vatandaşlar deniz salyası hangi plajlarda var? Deniz salyası (müsilaj) olan yerde denize girilir mi? gibi soruları soruyor. Peki İstanbul'da deniz salyası nerelerde var? Deniz salyası zararlı mı? Altın Kemer Plajında denize girilir mi? Altın Kemer Plajı deniz salyası (müslija) nedeniyle denize girmek yasak mı?

Denizlerimiz deniz salyası (müsilaj) istilası altında. Marmara Denizi'nin üstünü kaplayan deniz salyası tabakası vatandaçları endişelendiriyor. Havaların ısınmasıyla denizler girmek isteyenlr deniz salyası nedeniyle bu düşüncelerini birkez daha gözden geçiriyor. Özellikle Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sahil veplajları etkisi altına aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan gelişmeler üzerine "Marmara Denizi Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Bu kapsamda İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit'te müsilaj temizleme işlemi yapıldı.

Deniz salyası hangi plajlarda var?

Denize girmek isteyen ancak deniz salyası (müsilaj) nedeniyle endişe eden vatandaşlar Deniz salyası hangi plajlarda var? sorusunu araştırmaya başladı. Deniz Salyası mavi bayraklı pilajlarda bile görülmeye başlandı. Deniz Salyası özellikle Marmara Denizi'nde etkisini gösterdi. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Kadıköy Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor.

Altın Kemer Plajında denize girilir mi?

Deniz salyası (müsilaj) Kocaeli sahilinde de yoğun şekilde görülmeye başlandı. Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel'in Altın Kemer Plajları deniz salyası ile kaplandı. Vatandaşlar da Altın Kemer Plajında denize girilir mi? Altın Kemer Plajı deniz salyası (müslija) nedeniyle denize girmek yasak mı? gibi soruları sormaya başladı. Uzmanlar deniz salyası olan bölgelerde denize girmek konusunda uyarıyor.

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Deniz salyasının yüzde 99'u su çıktı

Müsilaj inceleme görüntülerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yayımladı. Binpınar, "Müsilaj, yüzde 99'u su olan bir salgı" dedi. Ancak bu suyu bir filtreden geçirerek, ayırmanın oldukça güç olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.