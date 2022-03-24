Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA daha teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yeni insansız hava aracı daha teslim edildi. Yeni İHA'lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi. .