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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA daha teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yeni insansız hava aracı daha teslim edildi. Yeni İHA'lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapacak.

57 Dakika Önce
2022-03-24 16:11:16
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA daha teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi.

Ekran Resmi 2022-03-24 16.12.17

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi. .

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