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Deniz çoban olaylı pozisyonu yorumladı

Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports ekranlarında oynanan Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Taylan'ın kırmızı kartının yanlış olduğunu vurgulayan hakemimiz, Kerem'in pozisyonunun penaltı olduğunu ve Kamara'nın da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Deniz Shepherd'ın yorumları şu şekilde:

1 Saat Önce
2022-01-17 11:23:30
Deniz çoban olaylı pozisyonu yorumladı

Hakem hücum faulü çalıyor. Oyuncunun eli dokunuyor ama yükselmesine mani olacak bir baskı yok.Çok top uzaktan geliyor Alpaslan'ın elini kaçırma şansı var. Diğer taraftan da kafayla vurmaya çalışıp koordinasyonunu bozup top eline geliyor da diyebiliriz. Elle oynama konusunda hakem kararına saygılıyım ama öncesinde çaldığı faul kararına katılmıyorum.

Kamara'nın yaptıkları kabul edilebilir şeyler değil. Bunu kartsız geçmemesi lazımdı.

Alpaslan'ın gördüğü sarı kart doğru.

İki oyuncu var orada. Dikkatimizi arkadan gelen oyuncuya verirsek gelip ayağının üzerine acı verecek bir şekilde bastığını görüyoruz. Klasik bir sarı kart.

Kerem'in penaltı beklediği pozisyonda, şu açıyı gördüğüm zaman hakemi haklı çıkartacak bir şeyler buluyorum ve hakemin kararına saygı duyuyorum. Oyuncu topu atmış giderken diğer oyuncu da dönüyor, dizi çarpıyor ve dengesini kaybediyor diyebiliyorum. Hakemin devam kararı doğru.

Saint-Louis elle oynuyor. Net penaltı. Sarı kart da doğru. Basketbolcu, voleybolcu gibi sıçrayarak eliyle vuruyor. Penaltı doğru karar.

Saba'nın penaltı beklediği pozisyonda Alpaslan diziyle oynuyor. Penaltı gerektirecek bir şey yok.

Devam kararı doğru. Diouf'a bir müdahalesi yok Alpaslan'ın.

Alpaslan-Kamara pozisyonunda penaltı var. Alpaslan'ın sarı kartı var. 2. sarı karttan atılmalıydı. Daha doğru karar olurdu. Bana göre beyazlı futbolcu topu kurtarmış, siyahlı oyuncu kontrolsüz biçimde savurduğu ayakla rakibini düşürmüş. Her şeyden önce kontrolsüz hareketten ikinci sarıyı gösterip atsaydı ben daha doğru bulurdum.

Disiplin kuralları sırayla uygulanır: İkaz, ihtar, ihraç. İhtardan sonra ikaza geri gidemezsin. Net olarak ikinci sarı karttan kırmızı kart.

Burak-Kerem pozisyonunda penaltı verilmesi gerekiyordu. Futbolda böyle bir mücadele şekli yok. Topun oyunda olduğunu da görüyoruz. Burak-Kerem pozisyonunda penaltı verilmesi gerekiyordu. Çok net bir ikinci sarı kart.

Berkan'ın burada yaptığı hareket net bir ikinci sarı kartı gerektiriyor.

Hataysporlu Kamara'nın golünden önce ofsayt var. Fakat VAR'ın karışmaması doğru. Çünkü atak başlangıç fazı bitiyor.

Hatayspor'un 3. golünden önce net bir faul var. Hayretler içindeyim. Hakemin kararı yanlış.

Taylan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu çok izledim. Vurdu da diyemiyorum, vurmadı da. Kırmızı kartlık şiddetli bir vurma göremiyorum. Kafasıyla şöyle bir ittirdi gibi. Hakem bunu görmüyor. Yardımcıdan yardım yanlış gelmiş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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