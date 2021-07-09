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TIMETURK / GENEL / Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya’nın karara itirazı reddedildi. Akkaya, cezaevine girecek.

1 Saat Önce
2021-07-09 10:41:26
Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

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Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya'nın karara itirazı reddedildi. Akkaya, cezaevine girecek.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci'nin avukatı, Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Bant kayıtlarını inceleten mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı aldı.

Deniz Akkaya karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Akkaya'nın programdaki sözlerinin eleştiri sınırları içerisinde yer aldığı öne sürüldü. Akkaya'nın itirazı üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Mahkeme, Deniz Akkaya'nın zorlama hapsini kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı, hakkında verilen hapis kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle itirazını reddetti. Mahkeme kararına göre ünlü manken 3 gün hapis yatacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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