Demirtaş’tan 'Selçuk Mızraklı' paylaşımı

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanarak yerine kayyım atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile cezaevinde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızrakl, 21 Ekim 2019'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Mızraklı, geçtiğimiz günlerde Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden, 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da tutulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından ikilinin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda Demirtaş'ın, “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere...” mesajı yer aldı.

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