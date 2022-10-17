Demiray Erül neden öldü? Demiray Erül kimdir? Çiçek Taksi oyuncusu Demiray Erül'ün hastalığı nedir? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Erül'ün vefatı, sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Demiray Erül neden öldü? Demiray Erül kimdir? Çiçek Taksi oyuncusu Demiray Erül'ün hastalığı nedir? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Erül'ün vefatı, sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Demiray Erül neden öldü?

Usta oyuncu Demiray Erol'un ölüm haberi duyuruldu. 16 Ekim günü vefat eden Erül'ün neden öldüğü henüz bilinmiyor.

Demiray Erül kimdir?

Demiray Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de doğdu. Sanat kariyerine Şehir Tiyatroları'nda başlayan oyuncu, birçok yapımda boy gösterdi.

Dansta da başarılı olan Erül, Tv'ye yönlendi. Dizi ve filmlerle de beyaz perdede, TV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı.

Sevilen sanatçı aynı zamanda bir seslendirme de yapmıştır.

16 Ekim günü 84 yaşında vefat etmiştir.

Demiray Erül'ün yer aldığı yapımlar

Doktorlar - 2006

Arka Sokaklar - 2006

Köprü - 2006

Cennet Mahallesi - 2006

Patron Kim - 2003

Tatlı Hayat - 2001

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 2002

İz Peşinde - 1990

Milyarder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

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