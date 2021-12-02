Demir döküm tava nasıl temizlenir?

Demir döküm tavalar yüksek ısıya dayanabilir ve ısıyı eşit miktarda her yere dağıtır. Ağır ağır etlerin ve sebzelerin sularını kaybetmeden pişmesine yardımcı olur. Ayrıca bu tavalar fırına da girebilir. Peki bu demir döküm tavaları ve tencereleri nasıl temizleyeceğiz?

Demir döküm tavalar yüksek ısılara dayanabilen ürünlerdir. Bu ürünler ayrıca ısıyı eşit miktarda her yere dağıtır. Ağır ağır etlerin ve sebzelerin sularını kaybetmeden pişmesini sağlar. Fırına da girebilen bu tavalarda kurabiyeler, ekmekler ve brownie bile pişirebilirsiniz. Demir döküm tava hassas bir yapıya sahiptir, çok çabuk çizilebilir ve çizildiğinde kullanım açısından birçok risk taşır.

Demir döküm tavalar yapıları gereği fazla suyu sevmez. Çünkü demir suyla fazla temas ederse paslanır. Pahalı fiyatlara satın aldığımız ve özenle kullandığımız demir döküm tavalar bulaşık makinesinde yıkanmaya hiç de elverişli değildir. Peki kolayca nasıl temizleyeceğiz?

Demir döküm tavaları satın aldığınızda bu işlemi uygulayın

İlk defa kullanmadan önce tavanın içindeki tozdan ve kirden kurtulmak için onu sıvı sabun ve bulaşık süngeri yardımıyla güzel bir şekilde temizleyin ve durulayın. Zeytinyağı, susam yağı, Hindistan cevizi yağı gibi ısıya dayanıklı bir yağla tavanın iç kısmını güzelce yağlayın. Daha sonra tavadaki fazla yağı kağıt havluyla alın. 180-200 derecede ısıttığınız fırına döküm tavanızı ters çevirerek, yani iç tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin. Bir saat bu şekilde kaldıktan sonra fırını kapatın ve kapağını açmadan tavanın fırınla beraber soğumasına müsaade edin. Fırın soğuyunca tavayı fırından çıkarın ve yeniden kağıt havluyla silerek kullanıma hazır hale getirin.

Demir döküm tavaları kullanımdan sonra nasıl temizleyeceğiz?

Tavanın içerisine bir parmak sıcak su koyarak ocakta kaynatın. Yemek kalıntıları varsa tahta kaşık yardımıyla nazik bir şekilde kazıyın. İki-üç dakika kaynattıktan sonra tavayı ocaktan alın ve içerisindeki kirli suyu lavaboya dökün. Tavanın paslanmaması için kağıt havluyla güzel bir şekilde durulayın ve bir sonraki kullanım için dolaba kaldırın. Döküm tavaları asla soğuk suyun içinde, deterjan, çamaşır suyu gibi malzemelerle bekletmemeye özen gösterin.

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