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TIMETURK / GENEL / Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlenme teklifi nasıl?

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlenme teklifi nasıl?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Sevgililer Günü’nde bomba bir haber geldi.

19 Dakika Önce
2022-02-14 22:26:09
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlenme teklifi nasıl?

Oğuzhan Koç, evinden alıp yemeğe götürdüğü sevgilisine evlilik teklif etti. Çok duygulanan Özdemir teklifi kabul etti.

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e biraz önce evlenme teklif etti.

Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyon'da ‘Dünyadan Uzak' şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir ‘EVET' dedi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan ikili, yeniden bir araya gelmesini evlililk ile taçlandırmak için ilk adımı gerçekleştirmiş oldu. .

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