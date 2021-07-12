Delta varyantı öldürücü mü? Delta varyantı aşı olanlar bulaşıyor mu? Koronavirüs salgını tam bitti derken şimdi de Delta varyantı ortaya çıktı. Delta varyantı insanları endişelendirmeye başladı. Yaz aylarının da gelmesiyle tatil planı yapan insanlar delta varyantının ne kadar etkili olduğunu araştırmaya başladı. Aşı olanlar Delta varyantından korunur mu? Delta mutasyonu aşı olanlara bulaşır mı? Alman doktor Burkhard Rodeck, Delta varyantının daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü olduğunu açıkladı

Delta varyantı öldürücü mü? Delta varyantı aşı olanlar bulaşıyor mu? Koronavirüs salgını tam bitti derken şimdi de Delta varyantı ortaya çıktı. Delta varyantı insanları endişelendirmeye başladı. Yaz aylarının da gelmesiyle tatil planı yapan insanlar delta varyantının ne kadar etkili olduğunu araştırmaya başladı. Aşı olanlar Delta varyantından korunur mu? Delta mutasyonu aşı olanlara bulaşır mı? Alman doktor Burkhard Rodeck, Delta varyantının daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde aşılama sayılarında artış ve vaka sayılarında ciddi bir düşüş görülüyor. Tam salgın bitiyor derken şimdi de Delta varyantı ortaya çıktı. Delta varyantı ile insanlar yeniden tedirgin olmaya başladı. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu tüm dünyaya yayılmış durumda. Bulaşıcılığı daha hızlı olan Delta varyantının etkisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Delta varyantı öldürücü mü? Delta varyantı aşı olanlar bulaşıyor mu?

Delta varyantı aşı olanlar bulaşıyor mu?

TRT Haber yayınında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüse karşı tek çarenin aşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Özlü açıklamasında şunları söyledi: "Aşıdan başka bizi koruyacak bir silah yok. Uzun süredir bunaldık, kısıtlamalar, tedbirler... Normal hayatımızı esir alan bu süreçten aşıyla kurtulabiliriz. Maalesef aşılamanın iyi olmadığı bölgelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Delta varyantının da etkisiyle bu süreç yeni bir dalgalanma endişesini ortaya çıkarıyor. En az yüzde 70'e ulaşan bir aşılama kaynağına ulaşmalıyız."

Delta varyantı öldürücü mü?

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Alman doktor Burkhard Rodeck Delta varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodeck Delta varyantının diğer varyantlara göre yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Rodeck sözlerini "Ancak ölüm oranları bakımından diğer varyantların altında yer alıyor" diye sürdürdü. Rodeck, verilerin varyantın hızla yayıldığı İngiltere'den alındığını ve kesin olmadığını vurguladı.

Delta varyantı belirtileri nelerdir?

Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı farklı doktorun yaptığı açıklamada; delta varyantının belirtileri arasında mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı yer alıyor. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İşitme kaybının tanımlanması çok önemli; çünkü koku kaybı da bu şekilde klinik tabloya dahil oldu ve nörolojik tutulum açısından işitme kaybı daha objektif bir veridir. Koku daha subjektif ve dağılımı çok değişiktir. Örneğin, Uzakdoğu'da koku kaybı daha sık iken; Avrupa ve ABD'de daha nadir görülür. Bunun gibi bir dağılım farklılığı gösterilebilirse; genetik yatkınlık kavramı da yeniden tartışmaya açılır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.