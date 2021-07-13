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TIMETURK / GENEL / Delta varyantı hangi illerde var? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Delta mutasyonu var mı?

Delta varyantı hangi illerde var? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Delta mutasyonu var mı?

Delta varyantı hangi illerde var? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Delta mutasyonu var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyayı endişelendiren Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında Delta mutasyonunun 36 ilde görüldüğünü açıkladı. Yaşadığı şehirde Delta varyantı olup olmadığını merak eden vatandaşlar da delta mutasyonun nerelerde hangi şehirlerde olduğunu araştırıyor. Peki Delta varyantı hangi illerde var.

1 Saat Önce
2021-07-13 13:47:55
Delta varyantı hangi illerde var? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Delta mutasyonu var mı?

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Delta varyantı hangi illerde var? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Delta mutasyonu var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyayı endişelendiren Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında Delta mutasyonunun 36 ilde görüldüğünü açıkladı. Yaşadığı şehirde Delta varyantı olup olmadığını merak eden vatandaşlar da delta mutasyonun nerelerde hangi şehirlerde olduğunu araştırıyor. Peki Delta varyantı hangi illerde var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca Delta varyantı görünen il sayısın da 36'ya yükseldiğini açıkladı. Peki delta varyantı hangi llerde var? Delta mutasyonu nerelerde var?

Delta varyantı hangi illerde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi. Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi. Delta varyantı yayılıyor. Geçen hafta 30 ilde görülen delta varyantı vaka sayısı 3 kat arttı. Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi. Delta varyantının hangi illerde görüldüğü henüz tam alarak açıklanmadı.

Delta varyantı nedir?

B.1.617.2 soyu olarak da bilinen SARS-CoV-2 Delta varyantı, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin B.1.617 soyunun bir varyantıdır. İlk olarak 2020'nin sonlarında Hindistan'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 31 Mayıs 2021'de buna Delta varyantı adını verdi.

SARS-CoV-2 spike proteinini kodlayan gende, T478K, P681R ve L452R[6] sübstitüsyonlarına neden olan ve virüsün bulaşabilirliğini etkilediği bilinen mutasyonlara sahiptir. COVID-19 virüsünün daha önce dolaşan varyantları. İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Mayıs 2021'de ikincil saldırı oranlarının alfa varyantından %51-67 daha yüksek olduğunu gözlemledi. Haziran ayındaki bir teknik brifingde, Delta varyantı hastaneye yatış riskinin artmasıyla bağlantılıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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