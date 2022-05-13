Delist nedir? Delist edilmek ne demek? Delist edilen kripto para geri nasıl alınır? Kripto para piyasasında olağanüstü durumlar yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin ile başlayan çöküş tüm kripto paralara yayıldı. Dünyanın işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance yaşanan kriz sonrası delist kozunu oynadı. Terra Luna Nisan ayının başında 120 dolar seviyesindeydi ve adeta çökerek 0,00003 dolar seviyesine kadar geriledi. Binance ise Terra Luna'yı delist etme kararı aldığını duyurdu.

Delist nedir? Delist edilmek ne demek? Delist edilen kripto para geri nasıl alınır? Kripto para piyasasında olağanüstü durumlar yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin ile başlayan çöküş tüm kripto paralara yayıldı. Dünyanın işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance yaşanan kriz sonrası delist kozunu oynadı. Terra Luna Nisan ayının başında 120 dolar seviyesindeydi ve adeta çökerek 0,00003 dolar seviyesine kadar geriledi. Binance ise Terra Luna'yı delist etme kararı aldığını duyurdu.

Son günlerde kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. Özellikle bitcoinde yaşanan düşüş diğer altcoinleri de vurdu. 27 bin dolara kadar gerileyen bitcoin daha sonra 30 bin dolar sevieyesine çıkarak piyasaların rahatlamasını sağladı. Ancak Terra Luna için kara gün devam etti. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA'nın düşüşü durmuyor. 0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Delist nedir?

Terra Luna'da yaşanan çöküş durumuna Binance'den flaş bir hamle geldi. Binance Luna için delist kararı verdi. Delist kararı sonrası yatırımcılar bunun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Delist kısaca liste dışı bırakmak anlamına geliyor. Liste dışında kalan para birimleri işlem dışı tutuluyor.

Delist edilmek ne demek?

Kripto para dünyasında delist demek para biriminin işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor. Delist kararı kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumudur.

Terra Luna delist mi edildi?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den Terra Luna hamlesi geldi. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA 0,00003 dolar seviyesine kadar düştü. LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemlerini durdurma kararı aldı. Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.

Hangi kripto paralar Delist edildi?

Luna'da yaşanan çöküntü sonrası Binance'den delist kararı geldi. Binance vadeli işlemler üzerinde LUNA'yı delist etmişti. “LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR” işlem çiftleri borsadan kaldırıldı.

Kripto paralar neden delist edilir?

Kripto para piyasasınd delist endişesi yaşanmaya başlandı. Yatırımcılar delist kararının hangi şartlarda geleceğini merak ediyor. Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilirler.

Delist edilen kripto para geri nasıl alınır?

Luna yatırımı olan vatndaşlar delist kararından sonra yatırımlarını nasıl geri alacaklarını araştırmaya başladı. Delist edilen kripto paralar, işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebilir.

Binance nedir?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.