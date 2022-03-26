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TIMETURK / GENEL / Dejavu ne demek? Dejavu nedir?

Dejavu ne demek? Dejavu nedir?

Dejavu ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa duyabiliyoruz. Peki, Dejavu nedir? TDK Dejavu anlamı nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-26 11:00:37
Dejavu ne demek? Dejavu nedir?

Günlük hayatta kullandığımız ya da sıkça duyduğumuz ve okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları tam olarak bilinmeyebilir. Bu ifadelerden biri de Dejavu oldu. Dejavu ne demek? TDK Dejavu anlamı nedir? İşte detaylar...

Anı daha önceden yaşamışlık hâlidir. Dejavu, bir olayı daha önce yaşamış olma ya da daha önce görülen bir yeri görmüş olma hissidir.

Dejavu, bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma duygusudur.

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