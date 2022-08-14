Dehşete düşüren olay! Bebeğini boğarak öldürüp evinin bahçesine gömdü

Karaman'da Ercan Döner, eşi Kübra Döner'in (31) kendisiyle evlenmeden önce birlikte olduğu kişiden hamile kalıp dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdükten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Döner, 2 yıllık eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi. Ercan Döner, aynı gün, 9 Ağustos'ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAHÇEDEN BEBEK KEMİKLERİ ÇIKTI

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kübra Döner'in ailesinin yaşadığı Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı. Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı. Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi. Kübra Döner ile o dönem birlikte yaşadığı annesi Fatma Aktuğ (64), babası Recep Aktuğ (66) ve ağabeyi İsmail Hakkı Aktuğ (41) da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ercan Döner ile evliliğinden 36 günlük bebeği olan ve Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Kübra Döner, vicdan azabı çektiğini belirterek suçunu itiraf etti. Kübra Döner ifadesinde, "2019 yılında İstanbul'da kaldığım dönemde evlilik dışı bir ilişkim oldu ve hamile kaldım. Hamile kaldıktan sonra Karaman'a geldim. Hamile olduğumu kimseye söyleyemedim. Doğumu da hastanede değil, kendi imkanlarımla evde yaptım. Bebek doğduktan sonra bu durumu kimseye açıklayamayacağım için bebeği boğup bir poşete koydum, daha sonra evin bahçesindeki duvarın dibine gömdüm. Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum. Ailemin hamile kaldığımdan ve bebeği gömdüğümden haberleri yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

AİLE DE TUTUKLANDI

Fatma Aktuğ, Recep Aktuğ ve İsmail Hakkı Aktuğ'un sorgularında, Kübra'nın hamile kalıp doğum yaptığını ve çocuğu öldürüp gömdüğünü bilmediklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Kübra Döner, bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi. .