Defter kapanış tasdiki nedir? Defter kapanış tasdikleri ne zaman yapılır, cezası var mı?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal defterlerin kapatılması zorunludur. Bu konudaki işlemler muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından yürütülür. Peki, kitap kapanış teyidi ne zaman yapılır, kapanış teyidi nedir? Kapanış sertifikası vermemenin cezası var mı? İşte kitap kapanış sertifika dönemleri ve kapanış sertifikasına sahip olmama cezaları.

Tüzel veya gerçek kişi tüccarların işletmeleri için defter tutmaları gerekmektedir. Kanunda yer alan düzenlemeler uyarınca Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, İş Defteri, Karar Defteri olarak isimlendirilen defterlerin açılış ve kapanış onaylarının alınması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan bu yükümlülük, söz konusu defterlerin kapatıldığı aydan itibaren notere veya noterlik hizmeti veren mercilere ibraz edilmesi ile yerine getirilir.

Yeni yılın Ocak ayı geldiğinde, notere veya noterlik hizmeti veren mercilere ibraz edildikten sonra 'Noter huzurunda görüldü' ibaresi sonucu onaylanır. Bu onayı alan yani defterini tasdik ettirmeyenler defterlerini kanıt olarak kullanamazlar ve bu durumdan büyük zarar görebilirler.

Kapanış tasdikini yaptırmayan kişiler ticaret defterlerini yok etmeleri halinde ticari duruşmada zayi dokümanlarını çıkaramazlar. Türk Ticaret Kanunun 84. maddesinde yer alan yasa ticaret defteri içindeki sahibi ve ardılları zarar çerçevesinde kanıt olarak kabul edilir. Kayıtlarını onaysız olan deftere yapan kıymettarlar bilerek vergi kaçırma işlemi yaptığını kabul etmiş olur.

Defter kapanış tasdikleri ne zaman yapılır?

Gerçek veya tüzel kişiler her yıl Cari zamanı geldiğinde kullandıkları Yevmiye Defterinin kapanış onayını Ocak ayı ilk günü ve en geç Haziran ayı son gününe kadar tasdik ettirmek zorundadır. Anonim Firmalar ile birlikte sermayesi hisselere ayrılan komandit firmaların ellerindeki yönetim kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikleri ise Ocak ayı son gününe kadar yaptırılması gerekiyor. Limited firmalar'da müdürler kurul Karar Defterinin kapanışlarını takip eden yılın Ocak ayı son gününe kadar yaptırırlar.

Kapanış tasdiki yaptırmama cezası var mı?

Defterlerin kapanış tasdikine sahip olmamanın cezası Türk Ticaret Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre defterlerinde kapanış belgesi olmayanlara 5.408 TL para cezası kesiliyor.

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