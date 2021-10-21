Defne yaprağını mutfağınızdan eksik etmeyin!

Her mevsim yeşil kalabilen defne yaprağı karaciğer, böbrek ve mide rahatsızlıklarına oldukça iyi geliyor. Peki defne yaprağının vücuda faydaları neler? Defne yaprağı hangi hastalıklara şifa oluyor? Defne yaprağı nasıl kullanılır? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık..

Her mevsim yeşil kalabilen, güzel bir kokuya sahip ve yapraklarının kullanım alanı oldukça geniş olan defne ağacının yaprakları vücudumuza oldukça faydalıdır. Yemeklerde baharat olarak kullanılan defne yaprağı alternatif tıpta da sıklıkla tercih edilir. Türkiye'nin tarım ihracatında hatırı sayılır bir paya sahip olduğu defne yaprağının bilimsel adı 'Laurus nobilis'tir.

Defne yaprağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Akdeniz defnesi olarak tanınan defne yaprağı iyi bir bağışıklık güçlendirici, ateş düşürücü, enfeksiyon savaşçısıdır. Defne yaprağı ayrıca baş ve bel ağrılarının hafiflemesini sağlar. Kan şekerini dengeler, tadıyla ve kokusuyla sakinleştirici etki gösterir. Göz hastalıklarına iyi gleir, gastrit ve ülsere şifa olur, kalp damarlarını güçlendirerek kalp damar hastalıklarından korur, lösemiden (kan kanseri) korur, cilt kanserlerine karşı yararlıdır. Sindirim sistemine iyi gelen defne yaprağı gaz giderme konusunda başarılıdır. Kaynatılmış defne yaprağı suyu saç bitlerinden saçlarınızı kurtarır. Toz haline getirilmiş defne yaprağıyla dişlerinizi fırçalarsanız dişleriniz beyazlar. Defne yaprağı iyi bir folik asit kaynağıdır, bu yüzden hamile kadınlar için faydalıdır. İskelet sistemindeki ağrıların hafiflemesini sağlayan defne yaprağı kadınlarda yaşanan adet düzensizliklerini düzene sokar, verimli bir uyku çekmenizi de sağlar.

Ayrıca defne yaprağından elde edilmiş bir sabun doğal peeling etkisine sahiptir. Ciltte siyah nokta oluşmasını engeller. Sivilcelere iyi gelir. Bebeklerde tahriş ve pişik oluşumunu önler. Mantarın oluşumunun önüne geçer ve mantarı iyileştirir.

Defne yaprağını nerelerde kullanabiliriz?

Faydaları saymakla bitmeyen defne yaprağını salatalarda, balık yemeklerinde, zeytinyağlı yemeklerde, turşu kurarken kullanabilirsiniz.

Defne yaprağının besin değeri nedir?

Defne yaprağı % 52,93 karbonhidrat, % 8,28 protein, % 9,15 yağdan oluşmaktadır. Defne yaprağı ayrıca içeriğinde 0,08 Karbonhidrat (g), 0,01 Protein (g), 0,01 yağ (g), 0,04 lif (g), 0,04 Sodyum (mg), 0,84 potasyum (mg), 1,32 Kalsiyum (mg), 0,98 A Vitamini (ui), 0,00 C Vitamini (mg), 0,07 ve demir barındırır. Orta boy bir defne yaprağı 0,48 kaloridir.

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