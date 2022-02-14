Defne Samyeli kimdir? nerelidir?

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu olan eski haber spikeri Defne Samyeli sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, kimdir?

Kariyerine spiker olarak başlayan, ardından oyunculuk ve şarkıcılığı aynı anda sürdüren Defne Samyeli, tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Sağlıklı beslenmeye ve spora önem veren iki çocuk annesi Samyeli, tercih ettiği kıyafetlerle kusursuz fiziği bir kez daha gözler önüne serdi.

DEFNE SAMYELİ'NİN HAYATI

17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Samyeli, baba tarafından aslen Malatyalıdır, anne tarafından Adanalıdır. Babası emekli amiraldir, annesi otel işletmecisidir. 'Sühan' (d.1973) adında erkek kardeşi vardır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde okuduğu sırada yatay geçiş yaptığı İş İdaresi bölümünde tamamladı.

1991 yılında Magic Box'ın (Star TV) düzenlediği güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda da üçüncü seçildi.

Inter Star'da (Star TV) 'Youngstar Galaxy', 'Salı Pazarı', 'İyi Günler Türkiye' programlarında sunuculuk yaparak televizyon macerasına başladı.

Defne Samyeli, 1994 yılında Show TV'ye geçti. Burada 'Show'da Show' adlı bir eğlence programı yaptı. 1996 yılında Kanal D'de 'Şakalamaca' adlı programı sunduktan sonra 'Gecenin İçinden' adlı gece bülteniyle ekranlara geldi.

1994 yılında Melih Kibar şarkılarından oluşan 'Tek Başına' adlı ilk albümünü yayınladı.

1999 yılında Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D haber merkezine transfer oldu ve ana haber bültenini sundu. Buradaki performansıyla iki ödüle layık görüldü.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Defne Samyeli, ABD'de ameliyat oldu ve aynı yıl sağlığına kavuştu.

2002-2008 seneleri arasında Show TV ana haber bültenini sundu.

Defne Samyeli, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2010 yılında ATV'de 'Defne Her Şey Bambaşka' adlı programı sundu.

2011 yılında A Haber'de 45 Dakika ve Söz Teması programlarıyla izleyicisiyle buluştu.

2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'Babam Sınıfta Kaldı' adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı.

2015 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Ajan Zeynep' karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.

2020-2021 yıllarında Sol Yanım adlı dizide Asena rolünü oynadı.

ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Defne Samyeli, 2021 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

1995-2011 yılları arasında mimar Eren Talu ile evli kaldı. 'Deren' (d.1996) ve 'Derin' (d.2003) adlarında iki kız çocuk dünyaya getirdi. 2012-2016 yılları arasında aşk yaşadığı ekonomist Emre Alkin ile nişanlandı fakat evlenmeden ayrıldı. .