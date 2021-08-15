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TIMETURK / GENEL / Davutoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Davutoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 'Bu zor günlerde bütün kurumlar, sivil toplum ve partiler olarak omuz omuza verip bu felaketi telafi etmenin yollarını, yöntemlerini bulmamız lazım' dedi.

22 Dakika Önce
2021-08-15 14:25:08
Davutoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Eşi Sare Davutoğlu ile selden en çok zarar gören Zafer köyünde vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Davutoğlu, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerden geçildiğini, 21 ildeki yangınlardan sonra yaşanan sel felaketlerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Vatandaşların zor şartlarda sel felaketinin etkilerini en aza indirmeye çalıştığını aktaran Davutoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan kişilerden de bir an önce hayırlı haberler almayı istediklerini vurgulayan Davutoğlu, "Bu zor günlerde bütün kurumlar, sivil toplum ve partiler olarak omuz omuza verip bu felaketi telafi etmenin yollarını, yöntemlerini bulmamız lazım. Bir taraftan da bütün bu yaşananların arka planında varsa eksiklikleri açık yüreklilikle tartışmak, bundan sonraki felaketlerde benzer olaylar yaşanmaması için vatandaşlara hem yol göstermek hem de onlarla yol almak gerekiyor." dedi.

Davutoğlu, burasının daha önce de çok yoğun sel felaketlerinin, heyelanların yaşandığı bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bir yandan dünyanın en güzel bölgesi, diğer taraftan bunun getirdiği riskler var. Afetler konusunda küresel iklim ısınması çerçevesinde tedbirler konusunda milli bir strateji geliştirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ve bazı partililerin de eşlik ettiği Davutoğlu, buradan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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