DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Facebook, gruplardaki kavgayı durdurmak için yapay zeka geliştiriyor
Rus medyası: 'Azerbaycan'a askeri üs' ciddi bir meydan okuma
ANALİZ: AB-İngiltere arasında 'Kuzey İrlanda' krizi
Öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi?
Berkin Elvan davasında karar verildi
Berkin Elvan davasında karar çıktı
Yeğen Gülen için istenen hapis cezası belli oldu
Koronavirüsle mücadelede önemli ilerleme: Aşılama 40 milyon dozu aştı
21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? 21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı?
Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş arasında ‘Veyis Ateş’ tartışması!
Abdullah Toplu ve 'Ahmet Arvasi ülkücülüğü'
Hüseyin Tavlı Kimdir? Hüseyin Tavlı nereli kaç yaşında?
Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl? Mustafa Reşit Akçay neden yoğun bakıma alındı?
Drian: Türkiye ile aramızda bir tür sözlü ateşkes var
Dış görünüşe aldanmak; 'Halo Etkisi' nedir?

Davutoğlu'nun konvoyunda kaza

Kırklareli'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 14:15:22
Davutoğlu'nun konvoyunda kaza

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi.

Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı.

Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.

Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş