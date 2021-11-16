Davemaoit nedir? 1.5 milyar yıllık sır çözüldü!

Davemaoit nedir? Dünya yeni bir mineral türü ile tanıştı. Daha önce hiç görülmeyen davemaoit minerali dünyanın en büyük elmas madeninde bir elmasın içine hapsolmuş şekilde keşfedildi. Uzmanlar keşfedilen madenin dünya tarihinin geçmişi hakkında çok önemli sırlar içerdiği görüşünde.

Daha önce varlığı tahimin edilen ancak hiç bulunamayan yeni bir mineral türü bir elmasın içinde keşfedildi. Bostvana'daki Orapa madeninde yerin 660 km derinliğinden çıkarılan ve bir elmasın içinde sıkışmış olarak bulunan minerale "davemaoit" adı verildi.

NTV'de yer alan habere göre; Afrika'nın güneyinde yer alan Botsvana'da bulunan eski bir elmasın Dünya'nın derinliklerinden gelen ve daha önce hiç görülmemiş bir mineral içerdiği açıklandı. Elmasın, yaklaşık 4 milimetre genişliğinde ve 81 miligram ağırlığında olduğu belirtildi. Daha önce başka birine satılan elmasın içine bilim insanları X-ışınlarını kullanarak inceledi. Yapılan incelemede elmasın içinde yeni bir mineral türünün kristalleri bulundu. Elması kesmek ve bu kristalleri çıkarmak için lazer kullanan araştırmacılar, kütle spektrometrisi adı verilen bir teknik kullandı.

Davemaoit nedir?

Minik kristallerin, alt mantoda var olduğu teorik olarak ortaya konan ancak daha önce hiç gözlemlenmemiş bir kalsiyum silikat formu olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, esas olarak kalsiyum, silikon ve oksijen içeren bu özel kimyasal birleşimin yalnızca basıncın Dünya yüzeyinde bulunandan 200 bin kat daha fazla olduğu alt mantoda yaşanan aşırı koşullar altında oluşabileceğini açıkladı. Yüzey koşulları altında, kalsiyum silikat tipik olarak iğne benzeri kristallere sahip volastonit adı verilen beyaz bir mineral olarak bulunuyor.

Tschauner ve meslektaşları, Carnegie Bilim Enstitüsü'nde jeoloji bilimcisi Ho-Kwang Dave Mao'nun onuruna yeni kalsiyum silikat mineraline “davemaoit adını” verdi.

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden David Phillips, “Bu radyoaktif elementler olmasaydı, Dünya şimdiye kadar soğumuş olurdu” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.