Davaname nedir? Davaname ne demek? Davaname ile iddianame arasında fark nedir? Davaname nasıl hazırlanır? Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yaptığı kimyasal silah iftiralarının hakkından yargı harekete geçti. Fincancı tutuklanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanının görevden alınması ve yerlerine yeni isimlerin atanması için davaname hazırladı. Davanamenin ne olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Davaname nedir? Davaname ne demek? Davaname ile iddianame arasında fark nedir? Davaname nasıl hazırlanır? Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yaptığı kimyasal silah iftiralarının hakkından yargı harekete geçti. Fincancı tutuklanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanının görevden alınması ve yerlerine yeni isimlerin atanması için davaname hazırladı. Davanamenin ne olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında TSK'ya kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atmış ve bu iftirasının arkasında olduğunu söylemişti. Hemen her kesimden tepki gören bu açıklamadan sonra Fincancı için harekete geçildi. Gözaltında alınan Fincancı tutuklanarak cezaevine gönderildi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Türk Tabipleri Birliği ilei lgili ise yeni bir gelişme yaşandı.

Davaname nedir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanının görevlerinden alınmasını ve yerlerine yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Davaname ne demek?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

Erdoğan "gereken adımlar atılacak" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fincancı'nın TSK'yı hedef alan skandal açıkalmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "TSK'mızın yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşan, ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adının Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemelerin vereceği karara göre hem bu kişiyle hem de kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır."