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TIMETURK / GENEL / Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

5 Saat Önce
2021-10-16 08:25:54
Datça'da korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ekran Resmi 2021-10-16 08.25.51

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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