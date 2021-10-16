Datça'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
2021-10-16 08:25:54
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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