DAP halka arz tarihi ne zaman? DAP Gayrimenkul ne zaman Borsaya girecek? DAP hissesi ne kadar olacak? Gayrimenkul projeleri ile adından söz ettiren DAP Yapı halka arz ediliyor. Konut yatırımları ve dev yaşam projeleri ile ülkenin en büyük inşaat firmalarından bir olan DAP Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde halka açılıyor. DAP hissesi almak isteyen yatırımcılar da şimdiden halka arzın ne zaman olacağını merak ediyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketilerinden biri olan DAP yapmış olduğu projeler ile adından söz ettirmeyi başardı. DAP projelerine ilgi oldukça fazla. Konut sektörünü ciro şampiyonu DAP halka arz edilmeye hazırlanıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.

DAP halka arz tarihi ne zaman?

Yapöış olduğu projeler ile seköre yeni bir soluk kazandıran DAP halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. halka arz oluyor. 15 - 16 - 17 - 18 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplayacak olan DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin lira seviyesinde gerçekleşecek. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, markalı konut sektörünün ciro şampiyonu konumunda buluyor. Dap Yapı, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.

DAP hissesi ne kadar olacak?

DAP ülke genelinde yaptığı konut projeleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri konumunda bulunan DAP'ın halka arzı sektörde yeni bir hava esmesine neden olacak. 1 TL'lik hisse fiyatlarının adedi 18.50'TL'den satışa sunulacak. DAP Gayrimenkul halka arzı yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak. Söz konusu payların yüzde 50'si bireysel yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'luk paylar ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek.

DAP Borsa kodu nedir?

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki işlem kodu "DAPGM" olacağı duyuruldu.

En yüksek ciroya sahip

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO'nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL ciroya ulaştı. .