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Dantel böceği nedir? Dantel böceği istilası mı geliyor?

Dantel böceği nedir? Dantel böceği istilası mı geliyor? Trakya bölgesi dantel böcekleri tarafından istila edilmiş durumda. Özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle dantel böcekleri her yeri sarmış durumda. Nemin az olduğu ve yağışsız ortamları seven dantel böcekleri bölge halkını da bezdirmiş durumda. Dantel böcekleri Amerikan Tahtakurusu olarak adlandırılıyor ve ahşaplara ve ağaçlara zarar verebiliyorlar. Peki dantel böceklerinden nasıl kurtulunur?

3 Saat Önce
2021-08-18 09:26:33
Dantel böceği nedir? Dantel böceği istilası mı geliyor?

Dantel böceği nedir? Dantel böceği istilası mı geliyor? Trakya bölgesi dantel böcekleri tarafından istila edilmiş durumda. Özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle dantel böcekleri her yeri sarmış durumda. Nemin az olduğu ve yağışsız ortamları seven dantel böcekleri bölge halkını da bezdirmiş durumda. Dantel böcekleri Amerikan Tahtakurusu olarak adlandırılıyor ve ahşaplara ve ağaçlara zarar verebiliyorlar. Peki dantel böceklerinden nasıl kurtulunur?

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dantel böceği popülasyonunda patlama yaşandı. Böcekler özellikle bu 3 kentte her yerden çıkmaya başladı. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan dantel böceklerle ilgili detayları paylaştı. Mercan Dantel böceklerinden kurtulmanın yollarını da sıraladı. Dantel böceğinin anavatanının Kuzey Amerika olduğunu söyleyen Mercan, dantel böceğinin 'Amerikan tahtakurusu' olarak da bilindiğini ifade etti. Mercan, yetişkin bir dantel böceğinin 5 milimetreden daha kısa olduğunu belirtti.

DANTEL BÖCEĞİ NEDİR?

Ağaç ve çalıların yeşilliklerinde bulunan özleri emerek beslenen dantel böcekleri, renksiz, benekli ve kesikli görünürler. Şeffaf ve küçük hücrelerin kanatlarını ve göğüs kafesini örtmesi ile dantelli bir görünüm kazanan bu böceklerin ismi görünümlerinden gelir.

Dantel böceği, Amerika kıtasına ait Amerikan Tahtakurusu olarak adlandırılıyor. Ülkemizde dantel sineği ve güvercin biti isimleriyle de biliniyor. Yüzlerce dantel böceği çeşidi vardır. Her farklı tür tek bir bitki ile beslenir. Bu nedenle peyzajda çok çeşitli türlerin ekilmesi, böceğin yayılmasını önleyecektir.

Kumaş gibi yüzeylere yapışan dantel böcekleri (Corythucha arcuata) kumaş ne kadar sallanırsa sallansın yüzeyden ayrılmıyor, tek tek çıkarılması gerekiyor. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği belirtiliyor.

Dantel_böceği_nedir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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