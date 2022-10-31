'Danla Biliç talk showa sarhoş katıldı' iddiası | Doğu Demirkol ile Alelade Show Danla Biliç olayı

'Danla Biliç talk showa sarhoş katıldı' iddiası gündemi karıştırdı. Çocuklara kötü örnek olduğu düşünülen Biliç için olumsuz yorumlar yapıldı. Doğu Demirkol ile Alelade Show Danla Biliç olayı nedir? İşte detaylar...

"Danla Biliç talk showa sarhoş katıldı" iddiası gündemi karıştırdı. Çocuklara kötü örnek olduğu düşünülen Biliç için olumsuz yorumlar yapıldı. Doğu Demirkol ile Alelade Show Danla Biliç olayı nedir? İşte detaylar...

"Danla Biliç talk showa sarhoş katıldı" iddiası

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan program, Doğu Demirkol ile Alelade Show, geçtiğimiz günlerde tuhaf bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, şarkıcı Berkay ve oyuncu Öykü Çelik 6. bölümün konuğu oldu.

Tuhaf tavırlar sergileyen ve değişik yanıtlar veren Danla Bilic 49. dakikada programdan ayrılmak zorunda kaldı. Bunun üzerine akıllara "Danla Biliç talk show'a sarhoş mu katıldı?" sorusu geldi. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat Danla Biliç çıkan haberler üzerine bir yanıt verdi.

Doğu Demirkol'un programına gelen izleyici yorumları

- Talk showa da zil zurna sarhoş çıkmazsın bu ne büyük saygısızlık örnek olacaksın birde!

- Saygısızlığı kommiklik mi sanıyorsunuz?

- Danla'nın yüksek egolu tavırları peki. bu kızın hiç böyle hareketleri yoktu garip garip haller oldu buna.

- Danla Biliç umarım sarhoştur sarhoş değilse de hali tavrı çok garip.

Danla Biliç'in yanıtı

Biliçsosyal medya hesabından "He korumalar tuttu bir de kolumdan" yanıtını verdi. .