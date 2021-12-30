Danıştay mülakat kararı | Danıştay'ın mülakat kararı var mı? Kılıçdaroğlu'na MEB'den yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen alımı mülakatlarına ilişkin yaptığı açıklamada Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Danıştay kararına uymuyorlar.' demişti. Bu açıklamaya ise MEB'den yanıt geldi. MEB açıklamasında 'Danıştay kararı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.' denildi.

Danıştay mülakat kararı | Danıştay'ın mülakat kararı var mı? Kılıçdaroğlu'na MEB'den yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen alımı mülakatlarına ilişkin yaptığı açıklamada Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Danıştay kararına uymuyorlar." demişti. Bu açıklamaya ise MEB'den yanıt geldi. MEB açıklamasında "Danıştay kararı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin öğretmen atamalarında yapılan mülakatlarla ilgili çok tartışılacak bir iddiayı gndeme getirdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." demişti. MEB'den de bu açıklamaya flaş yanıt geldi.

Danıştay'ın mülakat kararı var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasında yapılan mülakatlara yönelik sözlerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yanıt verdi. MEB'den yapılan açıklama ile Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararı" iddiasının yalan olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." denildi.

MEB'den gelen açıklamanın tamamı

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; “Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Danıştay nedir?

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır.

Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.

Danıştak kararları bağlayıcı mı?

Danıştay'ın inceleme mercii olarak kabulü, bir konuyu inceleme görevinden değil, inceleme sonucunda verdiği kararların niteliğinden kaynaklanmaktadır. Danıştay, tüm idari kararlarını bir inceleme sonucu vermekle beraber inceleme mercii olarak verdiği kararlar merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları bakımından uyulması zorunlu ve bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

İnceleme mercii olarak Danıştay'ın yerine getirdiği görevler arasında ortak bir payda bulunmamaktadır. Amacı ve kapsamı birbirinden farklı olan bu görevlerin sınıflandırılmasında tek bir ölçütün esas alınmasına olanak bulunmamakla birlikte Danıştay'ın inceleme mercii olarak görevlerini, uyuşmazlıkları çözmek, belirli zincir işlemlerde karar sürecine katılmak ve kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkında yetkili mercilerce verilen kararlara yapılan itirazları incelemek olarak üç gruba ayırmak, yapılabilecek sınıflandırmalar bakımından en genel ve kanımca en doğru olandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.